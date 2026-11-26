jpnn.com - "Negara harus mendapatkan 70% dari hasil tambang".

Anda pasti setuju. Saya juga setuju.

Yang pusing adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Pertambangan (ESDM).

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Tapi Presiden Prabowo Subianto sudah mengucapkan "negara harus mendapatkan 70% dari hasil tambang" itu dengan tegas. Yakni di forum Sidang Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulteng, 14 November lalu.

Bahlil tentu tidak bisa ngomel "ini abuleke apa lagi". Bahlil harus segera merumuskan bagaimana penjabarannya: seperti apa pelaksanaan 70% hasil tambang untuk negara itu. Setelah bisa menjabarkannya, Bahlil harus segera melaporkannya ke Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk disampaikan kepada presiden.

Ini soal penting sekali --tapi tenggelam oleh berita penyadapan berbau makar. Juga oleh penantian Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) 11 Desember.

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Para pebisnis pertambangan sangat gundah menunggu kejelasannya. Bagi mereka itu tambahan satu lagi ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi kita.

Saya juga sedang meraba-raba apa yang dimaksud dengan 70% hasil pertambangan untuk negara. Pengusaha tambang di Indonesia selama ini sudah membayar royalti, pajak-pajak, dan retribusi daerah. Ditambah pungutan ormas. Apakah setelah itu harus menyerahkan 70% laba ke negara?