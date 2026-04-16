Kejar-kejaran Sejauh 104 Km di Tol Permai, Sat PJR Polda Riau Amankan Terduga Penculik Anak

jpnn.com - Aksi kejar-kejaran dramatis terjadi di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai), Rabu 15 April 2026 malam.

Personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Riau menghentikan laju kendaraan seorang pria yang diduga penculik anak.

Kendaraan pria itu baru dapat dihentikan setelah pengejaran sejauh 104 kilometer.

Dirlantas Polda Riau Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan insiden ini bermula dari laporan masyarakat atas nama Jhonaris Tampubolon yang diterima petugas di Gerbang Tol Bathin Solapan.

Dalam laporan tersebut, pelaku diduga melarikan diri dengan membawa seorang anak menuju arah Sumatera Utara melalui jalur Tol Permai.

“Menindaklanjuti informasi itu, personel PJR langsung bergerak cepat melakukan pengejaran dari Gerbang Tol Pekanbaru menuju Dumai sejak pukul 21.00 WIB,” kata Jeki Kamis (16/4).

Pengejaran dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan mengedepankan keselamatan korban.

“Prioritas kami adalah keselamatan korban dan memastikan pelaku tidak lolos. Setelah pengejaran sekitar 104 kilometer, pelaku akhirnya berhasil dihentikan di Gerbang Tol Bathin Solapan sekitar pukul 23.30 WIB,” ungkap Jeki.