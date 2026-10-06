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Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indonesia Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indonesia Butuh Investasi Rp13.000 Triliun
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Rosan Roeslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

Dana investasi tersebut diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. 

"Lebih besar daripada yang ditarik dalam gabungan 10 tahun sebelumnya," kata Rosan di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

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Rosan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ketahanan energi, industrialisasi, dan hilirisasi sebagai pusat dari agenda pembangunan Indonesia.

Indonesia dinilai berada di posisi yang unik untuk berkontribusi pada transisi global berkat cadangan nikel, bauksit, tembaga, serta mineral kritis strategis lainnya.

Pemerintah saat ini juga tengah membangun ekosistem terintegrasi yang menghubungkan sektor pertambangan, pengolahan, manufaktur, energi bersih, hingga teknologi.

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"Melalui cara inilah nilai tambah dan lapangan kerja yang lebih baik diciptakan," kata Rosan.

Hasil dari strategi tersebut diklaim semakin nyata melalui catatan realisasi investasi yang melampaui USD120 miliar pada 2025.

Rosan Roeslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

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