menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Kejar Poin Menuju BWF World Tour Finals, Fajar/Fikri Coba Main Lepas di Australia Open 2025

Kejar Poin Menuju BWF World Tour Finals, Fajar/Fikri Coba Main Lepas di Australia Open 2025

Kejar Poin Menuju BWF World Tour Finals, Fajar/Fikri Coba Main Lepas di Australia Open 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Australia Open 2025 di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Selasa (18/11). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berupaya tampil maksimal saat berlaga di Australian Open 2025.

Pemilik ranking 13 dunia itu tengah mengejar target menembus Top 8 agar bisa memastikan tempat di BWF World Tour Finals 2025.

Pasangan asal klub SGS Bandung tersebut memulai perjalanan di Australian Open 2025 dengan lulus ke 16 besar.

Baca Juga:

ajar/Fikri meraih kemenangan meyakinkan atas wakil Malaysia, Lau Yi Sheng/Lim Tze Jian, dengan skor 21–15, 21–10 di Quaycentre, Sydney, Selasa (18/11/2025).

Fajar menegaskan bahwa target besar yang dicanangkan PBSI tidak ingin mereka jadikan beban. Menurutnya, fokus utama ialah menjaga permainan agar tetap stabil dan menikmatinya.

“Kami memang harus mencapai target yang tinggi bila ingin lolos ke World Tour Finals tapi kami tidak mau memikirkan itu karena takutnya menjadi beban,” ujar Fajar.

Baca Juga:

Fajar/Fikri memang langsung melejit setelah debut pada Japan Open 2025.

Keduanya bahkan sukses naik podium pada ajang bergengsi China Open 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21–15, 21–14.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berupaya tampil maksimal saat berlaga pada Australian Open 2025 untuk tembus BWF World Tour Finals 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI