Kejar Standar Internasional, NICE PIK2 Siap Bersaing di Industri MICE Dunia
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, menyiapkan langkah jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) kelas dunia.
Pengelola NICE PIK2 pun menargetkan fasilitas pusat konvensi terbesar di Indonesia itu berkembang menjadi salah satu acuan penyelenggaraan kegiatan berskala dunia dengan mengedepankan kualitas layanan, kesiapan operasional, dan kolaborasi bersama pelaku industri global.
Menurut Managing Director NICE PIK2 Ryan Adrian, penyelenggaraan event internasional menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan standar fasilitas dan pelayanan.
“Ke depan, kami berharap NICE dapat berkembang menjadi salah satu benchmark dalam penyelenggaraan event kelas dunia di Indonesia,” ujarnya.
Ryan menyebut industri MICE membutuhkan fasilitas yang tidak hanya memiliki kapasitas besar, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi penyelenggara dan pengunjung internasional.
“Kami ingin menghadirkan standar venue dan layanan yang mampu memenuhi ekspektasi penyelenggara internasional, sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi setiap exhibitor, buyer, dan pengunjung,” katanya.
Pengelola NICE PIK2 mewujudkan salah satu komitmen tersebut melalui penyelenggaraan KRISTA InterFOOD 2026 yang berlangsung pada 4 - 7 November 2026.
NICE PIK2 berupaya memperluas perannya dalam industri pameran sekaligus mendukung penguatan posisi Indonesia di pasar MICE global.
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