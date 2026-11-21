jpnn.com, JAMBI - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengupayakan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjangkau 78 juta penerima manfaat.

Kini, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka penderita tengkes (stunting) tinggi.

Menurut Kepala BGN Sudaryono, saat ini MBG telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 20 juta masyarakat yang perlu dijangkau melalui perluasan program itu.

“Nah, ini yang kami kebut dan prioritaskan ke daerah-daerah yang sulit dengan 3T, daerah-daerah stunting tinggi kami dahulukan,” ujar Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- saat mengunjungi SDN 07 Jambi di Kota Jambi, pada Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut Mas Dar memerinci dari target 78 juta penerima manfaat MBG, sekitar 57 juta di antaranya merupakan peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Adapun sekitar 21 juta penerima manfaat masuk dalam kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Mas Dar menambahkan perluasan jangkauan MBG tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program itu bisa dirasakan secara lebih merata.