Kejar Target FIFA Matchday, PSSI Intensifkan Komunikasi dengan Federasi Hong Kong

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia masih berpacu dengan waktu untuk mendapatkan lawan baru pada FIFA Matchday November 2026. Setelah duel kontra Yordania resmi batal, PSSI kini mengarahkan bidikan kepada Hong Kong.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena federasi negara tersebut belum memberikan jawaban pasti.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan PSSI sudah kembali menjalin komunikasi dengan Hong Kong. Bahkan, pembicaraan terbaru dilakukan pada Kamis (5/11/2026) malam.

Namun, hingga Jumat (6/11/2026), belum ada kepastian apakah Hong Kong bersedia meladeni Timnas Indonesia.

"Sampai dengan saat sekarang ini, semalam kami koordinasi kembali dengan Hong Kong, tetapi juga belum mendapatkan jawaban secara resmi," kata Sumardji.

Ia mengakui waktu yang tersedia semakin terbatas. Meski komunikasi sudah dilakukan sebelumnya, PSSI masih belum menerima keputusan final dari pihak Hong Kong.

"Walaupun sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Hong Kong, namun dikarenakan waktu mepet, sehingga sampai dengan siang ini, kami belum mendapatkan jawaban yang pasti," jelasnya.

Situasi ini bermula dari pembatalan pertandingan melawan Yordania yang semula dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026 di Stadion Internasional Amman.