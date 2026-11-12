Kejar Target PLTS 100 GWp pada 2029, Jaringan Listrik dan Tata Kelola Wajib Dibenahi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut membutuhkan investasi sekitar USD73 miliar. Peluncurannya pada 25 Agustus 2026 mencakup 14 proyek awal dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp.

Angka tersebut merupakan kapasitas proyek yang diumumkan, bukan laporan realisasi operasi seluruh proyek.

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Kementerian ESDM memproyeksikan program ini dapat menghemat penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter dan mengurangi emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun.

Angka manfaat tersebut merupakan proyeksi pemerintah. Sementara itu, GWp menunjukkan kapasitas puncak panel surya, bukan kemampuan memasok listrik secara terus-menerus.

Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bersama Greenpeace menyoroti penguncian energi fosil sebagai hambatan struktural. Infrastruktur, kebijakan harga, dan kontrak jangka panjang membuat sistem kelistrikan tetap bergantung pada pembangkit fosil.

Laporan ‘Fossil Fuel Lock-in and the 100 GW Solar Imperative: Structural Constraints and Reform Pathways for Indonesia’s Energy Transition' yang diterbitkan pada Juli 2026 menyebutkan sepanjang 2015–2024, kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem listrik PLN bertambah 4,4 GW, sedangkan kapasitas pembangkit fosil meningkat 25,9 GW.

Cakupan angka ini adalah sistem PLN, bukan seluruh pembangkit nasional.