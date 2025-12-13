Kejari Pekanbaru Geledah Kantor DPRD, Ajudan Sekwan Diamankan
jpnn.com, PEKANBARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menggeledah Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (12/12).
Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.
Tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru menyasar sejumlah ruangan sekretariat sejak pukul 13.30 WIB hingga sore hari.
Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Niky Junismero dan berlangsung dengan pengamanan ketat dari personel TNI.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita tiga boks berisi dokumen serta sejumlah barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Selain itu, penyidik turut mengamankan seorang pria berinisial J, yang diketahui merupakan ajudan Sekretaris DPRD Pekanbaru dan berstatus honorer.
Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru Adhi Thya Febricar membenarkan adanya pengamanan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
“Benar, yang bersangkutan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” kata Adhi Jumat malam.
Penggeledahan oleh Kejari terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketua DPRD Pekanbaru: Mobil Alphard Dianggarkan Semasa Pj Risnandar
- Kecelakaan Maut Akibat Narkoba Gegerkan Pekanbaru, DPRD Soroti Pengawasan THM
- Ungkap Kasus Kredit Fiktif Senilai Rp 7,9 Miliar di Bank BUMN, Kejari Pekanbaru Tahan Mantan Pimcab
- Pria Ini Selundupkan Sabu-Sabu untuk Terdakwa Kasus Narkoba di Sel PN Pekanbaru
- Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Minta Oknum Satpol PP yang Memalak Nenek Mardiana Diproses Hukum
- Korupsi Pembangunan Pabrik MFO, Dirut PT BSP Ditahan Kejari Pekanbaru