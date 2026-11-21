jpnn.com - Inilah yang membuat saya sekali lagi melakukan perjalanan darat di Vietnam setelah menghadiri V-Creator All Star Summit 2026 atas undangan VinFast: benarkah negara ini sudah mengalahkan Indonesia? –seperti sering terbaca di medsos.

Kesimpulan saya: belum. Masih agak jauh.

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Kesimpulan saya lainnya: bisa saja Vietnam akan menyalip Indonesia. Tentu bila Indonesia jalan di tempat, jalan mundur atau maju-mundur.

Bahkan tidak hanya Vietnam. Pun Kamboja. Kemajuan Vietnam menular dengan cepat ke Kamboja –karena sistem politiknya yang sama– meski Kamboja lebih berkiblat ke Tiongkok.

Di masa lalu yang belum lama saya juga sudah melakukan perjalanan darat dari Ho Chi Minh City di Selatan, ke Nha Trang di tengah. Naik kereta api. Sembilan jam. Dua hari lalu jalan darat dari Nha Trang ke Da Nang (Lihat Disway kemarin).

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Saya juga pernah jalan darat dari Hanoi ke arah tengah: ke Hoi An –kota pelabuhan yang pernah lebih penting dari Hong Kong maupun Singapura di masa lalu yang kita kenal sebagai negeri Champa.

Saya memang melihat kemajuan yang pesat di Vietnam. Tapi saya masih perlu jalan darat lagi dari Ho Chi Minh ke Can Thon –yang lebih selatan. Dan dari Hanoi ke arah lebih utara –ke perbatasan dengan Guangxi. Kalau bisa, dua-duanya, tahun depan. Agar pandangan saya terhadap Vietnam lebih tepat.