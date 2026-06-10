menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kejati Jabar Geledah Kantor DPRD Indramayu

Kejati Jabar Geledah Kantor DPRD Indramayu

Kejati Jabar Geledah Kantor DPRD Indramayu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penggeledahan Kantor DPRD Kabupaten Indramayu oleh Kejati Jabar pada Rabu (10/6/2026). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, INDRAMAYU - Kejati Jawa Barat (Jabar) menggeledah kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu (10/6) siang.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Indramayu.

Berdasarkan informasi yang diterima, penggeledahan dilakukan penyidik Kejati Jabar pada Rabu (10/6/2026). Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan hingga pukul 13.00 WIB, proses tersebut dilaporkan masih berlangsung.

Baca Juga:

"Iya (betul)," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, saat dikonfirmasi JPNN.

Cahya menerangkan penggeladahan ini untuk mengusut kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu.

"Hari ini tim penyidik Pidsus Kejati Jabar melakukan penggeledahan di kantor DPRD Indramayu untuk mencari alat bukti terkait tindak pidana dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu," ucapnya.

Baca Juga:

Akan tetapi, Cahya belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai proses penggeledahan tersebut.

Dia menyatakan, informasi selanjutnya nanti akan disampaikan setelah penggeledahan rampung dilaksanakan.

Kejati Jabar menggeledah kantor DPRD Kabupaten Indramayu untuk mengusut kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp16,8 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI