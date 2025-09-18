Kejati Jabar Telusuri Dugaan Korupsi di BUMD Perumda Tirtawening
jpnn.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Tirtawening, BUMD milik Pemkot Bandung.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan penelusuran ini berawal dari adanya laporan masyarakat.
Hanya saja, Cahya tak memerinci dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud.
"Ada laporan ke kami, laporan terkait apa enggak bisa disebutkan, tetapi (menyangkut) dugaan tindak pidana korupsi," kata Cahya, Kamis (18/9/2025).
Setelah laporan tersebut masuk ke Kejati Jabar, kata Cahya, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan diinstruksikan untuk membentuk tim pengumpulan data.
Adapun saat ini, tim masih melakukan proses pengumpulan data terkait dugaan korupsi di Perumda Tirtawening.
"Nanti ada perkembangan dilaporkan kepada pimpinan," ucap dia.
Setelah itu, dia menyebut akan ada tahapan-tahapan selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut.
Kejati Jabar sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perumda Tirtawening. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merespons begini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kondisi Terkini Dapur MBG Turangga Bandung yang Disegel Warga
- Chandra Sebut RUU Perampasan Aset Dapat Menyasar Masyarakat Umum, Kok Bisa?
- Tersangka Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut Segera Diumumkan, Siapa ya?
- KPK Sedang Siapkan Pengumuman Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Eks Kasatpol PP Bengkalis Diduga Korupsi Rp 1,4 Miliar
- 7.375 Honorer Pemkot Bandung Ditetapkan Jadi PPPK Paruh Waktu