Kejati Papua Sita Rp 10 Miliar dari Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana PON XX
jpnn.com - JAYAPURA - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai Rp 10 millar dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi dana PON XX/2021 Papua.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon N Mahuse mengatakan uang Rp 10 miliar berasal dari salah seorang saksi perkara tersebut.
"Uang tersebut bersumber dari pinjaman panitia peresmian Stadion Papua Bangkit," kata Nixon di Jayapura, Selasa (19/8).
Nixon mengatakan, meski uang tersebut dikembalikan, tetapi tidak menghilangkan atau menghapuskan seseorang untuk dipidana.
"Kasus ini tetap berjalan dan rekan-rekan penyidik masih terus bekerja. Saya juga memastikan kami tidak tebang pilih, siapa yang terlibat dan bersalah akan kami proses," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Vareli Sawaki menyebutkan total kerugian negara yang berhasil disita senilai Rp 33,7 miliar.
"Kerugian negara ini dari perkara PON jilid 1 dan jilid 2 yang kini dalam proses," ujar Sawaki.
Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menetapkan empat tersangka, yang kini telah didakwa bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura.
Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai Rp 10 M dari salah seorang saksi yang terlibat kasus dugaan korupsi dana PON XX Papua.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Dirut PT LDB di Kasus Korupsi Pengurusan RPTKA di Kemenaker
- Gus Baihaqi Minta PBNU Menyikapi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Masih Dianggap Kader, Setnov Dipersilakan Aktif Kembali di Golkar
- Minta Penegak Hukum Kawal Program Prabowo, Sahroni: Jangan Sampai Dimaling Koruptor!
- Korupsi Pengangkutan Bansos di Kemensos, Ada 5 Tersangka
- Jemaah Haji 2024 Bisa Jadi Saksi di KPK, Begini Caranya