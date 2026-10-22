Kejati Riau Tahan 8 Tersangka Korupsi Dana PI Blok Rokan, Kerugian Negara Rp64,22 Miliar

jpnn.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan delapan tersangka perkara dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dikelola PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH).

Penahanan itu dilakukan pada Kamis (22/10/2026), setelah para tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

Adapun satu tersangka lainnya, Salim Aktar, yang disebut sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI), belum memenuhi panggilan penyidik.

Kejati Riau menyatakan akan kembali melakukan pemanggilan secara patut dan membuka kemungkinan menetapkannya dalam daftar pencarian orang (DPO) apabila kembali mangkir.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Syahrir Jasman mengatakan delapan tersangka yang ditahan merupakan bagian dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana PI 10 persen periode 2023–2024.

“Pada hari ini, 22 Oktober 2026, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan penerimaan dana PI 10 persen dari PHR yang dikelola oleh PT SPRH untuk periode 2023 dan 2024,” ujar Syahrir.

Para tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026, untuk kepentingan penyidikan. Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Delapan tersangka yang ditahan terdiri atas jajaran komisaris, direksi, dan pejabat PT SPRH. Mereka ialah Tiswarni selaku Komisaris Utama, Rudi Guntoro dan Agus Salim sebagai anggota komisaris, Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, Zulpakar selaku Direktur Pengembangan, Mahendra Fakhri selaku Direktur Keuangan, Maruf Mukhlisin selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), serta Mhd Khoirudin selaku Sekretaris PT SPRH.