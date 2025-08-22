menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Kejati Sumsel Geledah Dinas Perkimtan Palembang, Diduga Seret Kabid dan Eks Kadis

Kejati Sumsel Geledah Dinas Perkimtan Palembang, Diduga Seret Kabid dan Eks Kadis

Kejati Sumsel Geledah Dinas Perkimtan Palembang, Diduga Seret Kabid dan Eks Kadis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat melakukan penggeledahan. Foto ilustrasi: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Selasa (19/8/2025) sore.

Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga menyeret Kabid berinisial D dari Dinas Perkimtan.

Selain itu, diduga kuat dari penggeledahan itu juga menyasar mantan Kepala Dinas Perkimtan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Palembang berinisial A. Kehadiran tim Kejati tersebut disebut-sebut terkait pemeriksaan proyek pembangunan Jalan Waskin.

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, saat penggeledahan berlangsung, mobil penyidik Kejati terlihat terparkir di halaman kantor. Tampak beberapa orang penyidik masuk ke dalam gedung dan mengamankan sejumlah dokumen penting.

Salah seorang pegawai yang ditemui membenarkan kedatangan tim Kejati, namun mengaku tidak mengetahui lebih jauh tujuan penggeledahan. "Iya, memang ada orang Kejati yang datang. Banyak juga. Namun, kami tidak tahu apa urusannya, karena itu bukan ranah kami. Kalau kecipratan urusannya, beda lagi,” ujarnya.

Sekitar pukul 21.03 WIB, Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, Alek Ferdinandus, terlihat tiba di kantor didampingi beberapa pegawai. Namun, saat dimintai tanggapan, Alek hanya menggelengkan kepala dan melambaikan tangan tanpa memberikan komentar.

Baca Juga:

Dua Lokasi Jadi Sasaran Penggeledahan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Hutamrin, menyebutkan penggeledahan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Dinas Perkimtan Kota Palembang di Jalan Slamet Riyadi dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang di Jalan Merdeka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Selasa (19/8/2025) sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI