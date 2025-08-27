Kejuaraan Dunia 2025: Ade Resky Dwicahyo Gagal Kejutkan Jonatan Christie

jpnn.com - Jonatan Christie berhasil meraih kemenangan penting atas Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan) pada babak 32 besar BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Jojo -sapaan Jonatan- menang dua gim langsung 21-9, 21-17 dalam laga yang dihelat di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (27/8/2025).

Peraih emas Asian Games 2018 itu menunjukkan performa agresif sekaligus strategi matang ketika menghadapi Ade, yang merupakan pebulu tangkis kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara.

Duel Menantang Jojo vs Rezky

Jonatan mengungkapkan pertandingan melawan Ade berjalan lebih menantang daripada yang dia duga.

"Enggak menyangka ketemu Ade, tetapi melihat permainan kemarin bukan hal yang mengejutkan sebenarnya."

"Ade berhasil mengalahkan Koki Watanabe, bermain sangat bagus dan agresif. Saya coba buat meredam dan berhasil. Di kondisi saya kalah angin, Ade jadi kurang leluasa untuk menekan,” ucap Jojo.

Baca Juga: Pernyataan Ade Resky Dwicahyo Sebelum Menghadapi Jojo di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Gim Kedua Lebih Sengit

Gim kedua berlangsung lebih sengit, di mana Jojo sempat memimpin beberapa angka sebelum Ade mengejar, membuat pertandingan makin dramatis.

"Saya merasa agak sedikit kesulitan mengontrol touch pukulan saya karena dorongan angin, pukulan gampang sekali out. Jadi ke depannya saya harus lebih aware dengan kondisi angin di setiap lapangan yang berbeda," tambahnya.