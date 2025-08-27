Kejuaraan Dunia 2025: Begini Cara Alwi Farhan Selamat dari Tekanan di Paris

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses melangkah ke babak kedua BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025 setelah menaklukkan wakil Vietnam, Nguyen Hang Dai.

Bertanding di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa (26/8/2025), Alwi menang dua gim langsung dengan skor 22-20, 21-13.

Debut Manis yang Tidak Mudah

Laga ini menjadi debut Alwi di Kejuaraan Dunia. Pemuda 20 tahun itu mengaku duel perdana tak berjalan mudah karena lawan tampil agresif sejak awal. Selain itu, kondisi lapangan di Adidas Arena menjadi tantangan tersendiri.

"Partai pertama selalu tidak mudah dan lawan juga tidak mudah dimatikan."

"Namun, saya melakukan perubahan permainan yang pas dan lebih sabar, akhirnya bisa mengubah keadaan dan membuat saya menang," ujar Alwi.

Nguyen Tampil Merepotkan

Menurutnya, Nguyen tampil disiplin dengan serangan tajam dan transisi permainan rapi. Kondisi angin yang sulit dikendalikan juga membuat Alwi sempat banyak melakukan kesalahan sendiri.

"Awal game lawan langsung in permainannya dengan serangan dan transisinya bagus, mainnya lebih rapi, ditambah kondisi angin agak susah dikontrol. Itu yang membuat saya banyak melakukan kesalahan," tambahnya.

Siap Balas Dendam di Babak Kedua Kejuaraan Dunia 2025

Hasil ini mengantar Alwi lulus ke 32 besar Kejuaraan Dunia 2025. Selanjutnya, pemain kelahiran Surakarta itu akan menghadapi Lin Chun Yi, tunggal putra Taiwan yang sempat mengalahkannya di Australia Open 2024.