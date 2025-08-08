Kejuaraan Dunia 2025: Begini Perasaan Alwi Farhan Setelah Menggantikan Viktor Axelsen

jpnn.com - Absennya Viktor Axelsen dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 menjadi berkah tersendiri bagi tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan.

Axelsen memutuskan mundur dari ajang yang akan digelar pada 25–31 Agustus di Paris, Prancis, karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Mantan pemain nomor satu dunia itu memilih fokus menjalani rehabilitasi.

"Setelah berkonsultasi dengan tim medis, saya disarankan untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk rehabilitasi."

"Oleh karena itu, saya tidak akan bisa siap bertanding tepat waktu untuk Kejuaraan Dunia mendatang," tulis Axelsen melalui media sosialnya di instagram.

Muluskan Langkah Alwi ke Kejuaraan Dunia 2025

Kondisi ini membuat Alwi Farhan yang menempati daftar tunggu berhak menggantikan posisi Axelsen.

Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu menerima undangan resmi pada Jumat (8/8) dan akan menjalani debutnya di Kejuaraan Dunia level senior.

"Alhamdulillah bersyukur dan sangat senang, tidak menyangka bisa bermain di Kejuaraan Dunia."

"Excited karena pertama kali, tetapi tetap semua perasaannya harus dikontrol. Saya akan memaksimalkan kesempatan ini, mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya," ucap Alwi dalam keterangan resmi.