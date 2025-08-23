Kejuaraan Dunia 2025: Ginting Hadapi Lawan yang Pernah Pupuskan Mimpinya di Olimpiade

jpnn.com - Anthony Sinisuka Ginting bakal langsung menghadapi ujian berat di babak 64 besar Kejuaraan Dunia 2025.

Tunggal putra Indonesia itu akan melawan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov. Pertandingan ini menghadirkan cerita menarik.

Di arena yang sama tahun lalu, Popov menjadi sosok yang menghentikan langkah Ginting di Olimpiade Paris 2024.

Saat itu, Ginting gagal lulus dari fase grup setelah takluk dari Popov lewat pertarungan rubber game 19-21, 21-17, 15-21.

Hasil Buruk di Olimpiade Jadi Cambuk

Kekalahan itu tentu masih segar di ingatan fan bulu tangkis Indonesia.

Ginting mengaku sadar dengan sejarah pertemuan tersebut. Namun, dia menegaskan tak ingin larut dalam bayang-bayang hasil buruk.

"Pasti ada pikiran muncul tentang hasil di Olimpiade lalu, tetapi saya tidak mau terlalu fokus ke sana."

"Jadi, lebih fokus apa yang bisa saya buat dan persiapkan di pertandingan nanti," kata Ginting.