Kejuaraan Dunia 2025: Hanya Dapat Perunggu, PBSI Ungkap Evaluasi untuk Pemain Senior
jpnn.com - Indonesia menutup perjalanan di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025 dengan torehan satu medali perunggu.
Satu-satunya medali tersebut dipersembahkan Putri Kusuma Wardani dari sektor tunggal putri setelah langkahnya terhenti di babak semifinal.
Pemain yang karib disapa Putri KW itu kalah dari Akane Yamaguchi (Jepang) melalui pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-14, 6-21.
Hasil ini jauh dari target yang dicanangkan PP PBSI, yakni minimal satu medali emas dari lima sektor.
PBSI Puji Pemain Muda
Meski demikian, PBSI tetap menilai ada perkembangan positif dari sejumlah pemain muda yang menjalani debut di Kejuaraan Dunia, seperti Alwi Farhan dan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.
"Saya melihat kualitas permainan Alwi dan Jafar/Felisha meningkat cukup signifikan. Mereka memperlihatkan perlawanan yang sangat baik menghadapi pemain top dunia, bahkan sebenarnya punya kans untuk menang."
"Mereka masih membutuhkan pengalaman bertanding, sekaligus peningkatan teknik dan fisik berdasarkan hasil evaluasi," ucap Kabid Binpres PBSI Eng Hian.
Evaluasi untuk Pemain Senior
Sementara itu, penampilan para pemain senior justru mendapat sorotan tajam. Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, hingga pasangan ganda putra Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando dinilai belum menunjukkan performa terbaik.
