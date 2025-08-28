Kejuaraan Dunia 2025: Nasib Kontras Putri KW dan Gregoria Mariska Tunjung

jpnn.com - Dua tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung mengalami nasib kontras pada babak 16 besar Kejuaraan Dunia 2025.

Putri KW berhasil melangkah ke perempat final seusai tampil impresif melawan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki.

Bermain agresif dan penuh percaya diri, pebulu tangkis berusia 23 tahun itu menang meyakinkan dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-11.

Sejarah Bagi Putri KW

Kemenangan ini mengantarkan Putri KW untuk pertama kalinya menembus perempat final Kejuaraan Dunia.

"Ini merupakan perempat final pertama saya di Kejuaraan Dunia, semoga saya bisa lakukan yang terbaik lagi besok."

"Saya juga merasa progres saya makin membaik ketika melawan pemain top dunia," ucap Putri KW.

Jorji Kandas di 16 Besar

Berbanding terbalik dengan rekannya, Jorji -sapaan Gregoria- justru kandas di babak 16 besar.

Menghadapi wakil Korea Sim Yu Jin, Jorji takluk dua gim langsung dengan skor 15-21, 18-21.