Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Indonesia Berguguran, Tersisa 3 Wakil
jpnn.com - Wakil Indonesia mulai berguguran di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.
Dari sembilan wakil Merah Putih yang berlaga di babak 16 besar, hanya tiga yang berhasil melangkah ke perempat final.
Praktis, Indonesia tinggal menyisakan Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).
Jojo -sapaan akrab Jonatan- melangkah setelah mengalahkan unggulan ke-13 asal Hong Kong, Lee Cheuk Yiu dengan skor 21-19, 21-9.
Selanjutnya, juara All England 2024 tersebut akan menghadapi tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn, yang di laga lainnya mengalahkan wakil Indonesia Alwi Farhan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-18, 20-22.
Langkah Jonatan Christie diikuti Putri Kusuma Wardani yang menang melawan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki.
Dengan hasil ini, pemain asal klub PB Exist itu akan jumpa wakil India, Pusarla V. Sindhu yang pada laga sebelumnya mengatasi Wang Zhi Yi (China) dengan skor 21-19, 21-15.
Dari sektor ganda putri, Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- mengalahkan pasangan Korea, Baek Ha-na/Lee So-hee dengan skor 21-16, 21-15.
Wakil Indonesia mulai berguguran di 16 besar BWF World Championships 2025 dengan hanya menempatkan tiga pemain di perempat final, Jumat (29/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kejuaraan Dunia 2025: Nasib Kontras Putri KW dan Gregoria Mariska Tunjung
- Kejuaraan Dunia: Balas Dendam Tuntas, Alwi Farhan Tantang Jagoan Thailand di 16 Besar
- Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025
- Kejuaraan Dunia 2025: Ade Resky Dwicahyo Gagal Kejutkan Jonatan Christie
- Kejuaraan Dunia 2025: Begini Cara Alwi Farhan Selamat dari Tekanan di Paris
- Bukan Sekadar Kalah, Ini yang Dirasakan Ginting Setelah Dibungkam Popov