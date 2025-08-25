menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Senior Indonesia Emban Tugas Berat

Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Senior Indonesia Emban Tugas Berat

Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Senior Indonesia Emban Tugas Berat
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia akan tampil pada ajang BWF World Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia 2025 di Adidas Arena, Paris, Prancis.

Skuad Merah Putih membawa 12 pebulu tangkis terbaik, termasuk peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung.

Target PBSI

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian berharap Indonesia meraih minimal satu gelar juara.

Pria kelahiran 17 Mei 1977 itu menilai bahwa komposisi pemain yang dibawa Indonesia berpengalaman sehingga bisa mewujudkan target yang diharapkan.

"Pada Kejuaraan Dunia 2025, saya menargetkan satu gelar juara. Harapannya semua sektor, terutama pemain senior, bisa menunjukkan prestasi terbaik," ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Daftar Pemain Indonesia

Di sektor tunggal putri, selain Jorji, Indonesia mengandalkan Putri Kusuma Wardani.

Adapun sektor tunggal putra, tiga nama jadi tumpuan, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Alwi Farhan.

Untuk sektor ganda putra, Indonesia menurunkan tiga pasangan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

