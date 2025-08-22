Kejuaraan Dunia 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Berangkat ke Paris Bawa Misi Besar
jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia berangkat ke Paris, Prancis, Jumat (22/8) pagi untuk mengikuti Kejuaraan Dunia 2025.
Bukan sekadar perjalanan biasa, mereka membawa misi besar: meraih prestasi di panggung dunia yang akan berlangsung di Adidas Arena, 25–31 Agustus mendatang.
Pemain dalam Kondisi Prima
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian memastikan kondisi para pemain dalam keadaan prima.
"Anak-anak siap tempur. Program latihan berjalan baik, progresnya positif. Kami berharap mereka bisa tampil maksimal,” ujar Eng Hian dalam keterangan resmi.
Proses Adaptasi Singkat
Proses adaptasi memang sangat singkat. Anthony Ginting dan kawan-kawan hanya punya dua hari untuk menyesuaikan diri dengan lapangan, perbedaan waktu, serta cuaca.
Eng Hian pun berpesan agar para pemain menjaga pola makan dan istirahat dengan baik.
"?Pastinya menjaga pola makan dan juga mengatur lagi pola istirahatnya karena akan ada penyesuaian setelah sampai di Paris."
"Kami juga ditemani tim pendukung yang siap membantu dan menangani jika ada kendala", pesan Eng Hian.
Skuad bulu tangkis Indonesia berangkat ke Paris, Prancis, Jumat (22/8) pagi untuk mengikuti Kejuaraan Dunia 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anthony Sinisuka Ginting Diharapkan Maksimal di Kejuaraan Dunia 2025
- Ini Target Realistis PBSI di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025
- Kesempatan Langka Timnas Voli Putri Indonesia, Jumpa Italia di 16 Besar Kejuaraan Dunia U-21
- Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21: Indonesia di Ujung Tanduk
- Kejuaraan Dunia 2025: Begini Perasaan Alwi Farhan Setelah Menggantikan Viktor Axelsen
- Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?