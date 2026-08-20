Kejuaraan Dunia 2026: Alwi Farhan Mulus ke 16 Besar, Tantangan Sesungguhnya Dimulai

jpnn.com - Alwi Farhan melangkah dengan meyakinkan ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia 2026.

Tunggal putra ranking 12 dunia itu mengatasi perlawanan wakil Finlandia Joakim Oldorff dengan skor 21-12, 21-9 di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Rabu (19/8/2026).

Hasil ini membuat Alwi belum kehilangan satu gim pun. Sebelumnya, pemain kelahiran Surakarta itu menghajar Yoo Tae Bin (Korea) dengan skor 21-17, 21-12.

Alwi Farhan Tak Mau Terbuai

Meski begitu Alwi memilih tidak menganggap dua kemenangan tersebut sebagai tanda bahwa perjalanannya akan mudah.

"Saya melihat setiap pertandingan sebagai tantangan yang harus dijawab dengan baik. Di Kejuaraan Dunia, semua pemain datang dengan tujuan yang sama, sehingga tidak ada laga yang bisa dianggap ringan," jelasnya.

Alwi juga harus menghadapi gaya permainan Oldorff yang berbeda dari mayoritas lawan asal Asia. Pemain berusia 20 tahun tersebut mampu menemukan solusi untuk meredam permainan wakil Finlandia.

Fokus Menatap 16 Besar

Kemenangan atas Oldorff membuat Alwi kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi babak berikutnya. Dia menyadari level pertandingan akan makin tinggi sehingga kondisi fisik dan fokus harus tetap dijaga.

"Sekarang saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena lawan berikutnya tentu akan memberikan tantangan yang lebih besar," tandasnya.