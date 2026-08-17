Kejuaraan Dunia 2026: Alwi Farhan Mulus ke Babak Kedua, Ini Kuncinya

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengawali perjuangannya di Kejuaraan Dunia 2026 dengan manis.

Pemain ranking 10 dunia itu mengalahkan Yoo Tae Bin (Korea) dua gim langsung, 21-17, 21-12, di Indira Gandhi Arena, New Delhi, Senin (17/8/2026).

Kemenangan tersebut tidak datang secara kebetulan. Alwi sudah mempelajari permainan Yoo secara lebih mendalam.

Alwi Sudah Membaca Permainan Lawan

Strategi yang disiapkan pun dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

"Saya sudah mempelajari permainannya sejak pengundian keluar. Jadi, saya sudah punya gambaran mengenai apa yang akan dia lakukan dan tadi persiapannya bisa berjalan sesuai rencana," jelasnya.

Setelah memastikan tiket ke babak 32 besar, Alwi tidak ingin terlena. Jeda istirahat akan dimanfaatkan untuk mengembalikan kondisi fisik sekaligus menjaga fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

Alwi Tak Ingin Terbebani

Bagi Alwi, Kejuaraan Dunia memiliki arti berbeda dibandingkan turnamen lainnya. Karena itu, dia ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa bersaing memperebutkan gelar.

"Saya ingin menjalani semuanya satu per satu. Mulai dari menjaga kondisi tubuh, pola makan, istirahat, sampai kesiapan mental agar bisa memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya," tambah pemain kelahiran Surakarta itu.