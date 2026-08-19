Kejuaraan Dunia 2026: Amri/Nita Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong

jpnn.com - Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah berhasil mengamankan tiket 16 besar Kejuaraan Dunia 2026.

Amri/Nita menang dua gim langsung 21-14, 21-10 atas wakil Turki Emre Sonmez/Yasemen Bektas di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India.

Hasil itu membuat Amri/Nita makin percaya diri menatap persaingan berikutnya. Pasangan ranking 20 dunia itu bahkan sudah memasang target tinggi pada penampilan perdananya di Kejuaraan Dunia BWF.

Amri/Nita Ingin Bawa Pulang Medali

Bagi Amri, tampil di Kejuaraan Dunia merupakan kesempatan yang tidak datang setiap saat. Karena itu, dia ingin memanfaatkan momen tersebut semaksimal mungkin.

"Kami ingin menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Harapannya, perjalanan kami tidak berhenti di sini dan kami bisa membawa pulang medali," ucapnya.

Sempat Hadapi Kondisi Lapangan

Nita menilai kemenangan atas pasangan Turki tidak diraih dengan mudah. Pertahanan lawan membuat mereka harus lebih cermat dalam menentukan waktu untuk melancarkan serangan.

"Kami harus mengatur tempo dan tidak terburu-buru. Beberapa kali serangan harus dibangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesempatan mencetak angka," tambahnya.

Kini, Amri/Nita akan berusaha menjaga momentum untuk melangkah lebih jauh di Kejuaraan Dunia BWF 2026.(pbsi/del/jpnn)