Kejuaraan Dunia 2026: An Se Young Datang dalam Kondisi Nyeri

jpnn.com - NEW DELHI - Tunggal putri peringkat satu An Se Young datang ke Kejuaraan Dunia 2026 yang digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium. New Delhi, India, dalam kondisi tak sehat.

Dalam keadaan normal, cewek Korea berusia 24 tahun itu akan menjadi favorit utama. Namun, dengan masa pemulihan cedera kaki, An diragukan bisa tampil gila, all out.

"Saya memang sedang fokus pada pemulihan dan mengembalikan kondisi fisik yang prima," ujar An seperti dipetik dari halaman BWF.

"Kondisi saya memang belum sempurna, tetapi sudah membaik. Saya sudah beristirahat dan siap untuk Kejuaraan Dunia. Namun, fokus saya memang masih soal mengembalikan ritme permainan dan kebugaran fisik."

"Saat berlatih, masih terasa sedikit nyeri, tetapi kondisinya terus membaik," imbuh An.

Lawan yang akan dihadapi An Se Young di babak pertama adalah Kaloyana Nalbantova -cewek Bulgaria berusia 20 tahun.

"Saya berharap bisa mendapatkan lawan yang lebih ringan di babak pertama, tetapi saya harus menerima tantangan ini dan berusaha sebaik mungkin," kata Kaloyana yang kini berada di anak tangga ke-40 dunia.

Kejuaraan Dunia BWF 2026 di India bergulir mulai hari ini, menghadirkan day 1 64 Besar.