Kejuaraan Dunia 2026: Indonesia Terjunkan 14 Wakil, Mampukah Akhiri Puasa Gelar?

jpnn.com - PBSI menerjukan 14 wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia 2026.

Penantian Merah Putih untuk kembali memiliki Juara Dunia bakal mendapat ujian di New Delhi, India.

Kejuaraan Dunia edisi kali ini menjadi panggung penting bagi bulu tangkis Indonesia yang sedang berusaha kembali merebut gelar setelah terakhir kali juara pada 2019 melalui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Dari sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Jonatan Christie dan Alwi Farhan. Putri Kusuma Wardani serta Thalita Ramadhani Wiryawan menjadi wakil di tunggal putri.

Kemudian, ganda putra diisi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/M Reza Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sementara itu, ganda putri menempatkan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Febriana D. Kusuma/Meilysa T. Puspitasari, serta Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine.

Pada nomor ganda campuran, Merah Putih memiliki Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Kejuaraan Dunia BWF 2026 dijadwalkan berlangsung di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, pada 17-23 Agustus.