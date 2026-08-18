Kejuaraan Dunia 2026: Jonatan Christie Menang, Ada Satu Hal yang Bikin Waswas
jpnn.com - Jonatan Christie mengawali perjuangannya di Kejuaraan Dunia 2026 dengan kemenangan.
Pemain yang karib disapa Jojo itu mengalahkan wakil Jerman Matthias Kicklitz dua gim langsung 21-15, 21-14 di Indira Gandhi Arena, Selasa (18/8/2026).
Namun, kemenangan tersebut tidak membuat Jojo terlena. Suami Shania Junianatha itu melihat persaingan di nomor tunggal putra kini makin ketat dan sulit ditebak.
Jonatan Christie Waspadai Persaingan
Jojo menilai munculnya banyak pemain muda berkualitas membuat persaingan di papan atas berubah. Menurutnya, kejutan dari pemain nonunggulan kini bukan lagi sesuatu yang mustahil.
"Sekarang pemain tunggal putra makin merata. Banyak pemain muda yang sudah pantas berada di level atas, jadi hasil pertandingan tidak bisa hanya dilihat dari peringkat atau unggulan," ucapnya.
Pemain berusia 29 tahun itu juga menilai persiapan menjelang pertandingan dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi faktor penting.
"Yang menentukan ialah bagaimana kami mempersiapkan diri dan menjalankan rencana ketika pertandingan berlangsung. Di atas kertas mungkin terlihat berbeda, tetapi saat bertanding peluangnya tetap terbuka," tambahnya.
Fokus ke Babak Berikutnya
Kemenangan atas Kicklitz sekaligus membawa Jonatan ke babak kedua. Selanjutnya, peraih emas Asian Games 2018 itu menunggu pemenang pertandingan Jason Teh (Singapura) melawan Fabio Caponio (Italia).
Jonatan Christie menang di babak pertama Kejuaraan Dunia 2026. Namun, Jojo mengungkap satu hal yang membuat persaingan makin sulit ditebak.
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