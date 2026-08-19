Kejuaraan Dunia 2026: Jonatan Christie Sempat Ragu Sebelum ke 16 Besar
jpnn.com - Jonatan Christie harus melewati pertandingan penuh tekanan untuk memastikan tempat di babak 16 besar Kejuaraan Dunia 2026.
Berlaga di Indira Gandhi Arena, New Delhi, Rabu (19/8/2026), Jojo sempat kehilangan gim pembuka dari wakil Singapura Jason Teh dengan skor 19-21.
Namun, situasi tersebut tidak membuat unggulan Jojo kehilangan arah. Unggulan ketiga Kejuaraan Dunia BWF 2026 itu membalas pada dua gim berikutnya dengan kemenangan 21-19, 21-11.
Jonatan Christie Sempat Ragu
Selepas pertandingan, Jojo mengaku penampilannya pada gim pembuka belum sesuai harapan. Keraguan dalam menjalankan strategi membuat permainannya tidak langsung berkembang.
"Saya terlalu tegang di awal dan banyak berpikir saat menjalankan pola permainan. Setelah mencoba bermain lebih berani dan mengurangi keraguan, permainan mulai keluar," ucapnya.
Jojo kemudian mampu mengendalikan situasi hingga merebut gim kedua. Selanjutnya, peraih medali emas Asian Games 2018 itu merasa permainan lawan sudah lebih mudah dibaca.
Setiap Laga Jadi Pelajaran
Jonatan Christie menyebut pengalaman menghadapi situasi sulit seperti ini menjadi bagian dari proses yang terus dijalaninya.
Menurutnya, kondisi setiap pertandingan bisa berbeda sehingga evaluasi tidak selalu menghasilkan solusi yang sama.
Babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2026 menghadirkan ujian berat bagi Jonatan Christie.
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