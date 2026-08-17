Kejuaraan Dunia 2026: Putri KW dan Alwi Farhan Sudah Ditunggu Ancaman

jpnn.com - Dua wakil Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan segera memulai perjuangan di Kejuaraan Dunia 2026.

Keduanya dijadwalkan turun pada babak 64 besar di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India, Senin (17/8/2026).

Putri akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy De Guzman. Pertandingan tersebut menjadi pertemuan pertama kedua pemain sehingga Putri memilih tidak mengambil risiko dengan menganggap remeh lawan.

"Saya sudah melihat permainan dia dan gaya bertandingnya cukup menyulitkan."

"Karena ini pertemuan pertama, saya harus bisa mengontrol jalannya pertandingan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan lawan berkembang," ucapnya.

Alwi Farhan Waspadai Kepercayaan Diri Lawan

Sementara itu, Alwi Farhan akan mengawali kiprahnya dengan menghadapi wakil Korea Yoo Tae-bin.

Kejuaraan Dunia kali ini menjadi penampilan kedua Alwi. Pemain muda tersebut mengaku tidak ingin membebani diri dengan status maupun nama besar lawan.

"Saya datang dengan persiapan yang sudah saya maksimalkan. Jadi, saya tidak ingin terlalu memikirkan siapa yang berada di seberang net dan akan fokus menjalankan permainan sendiri," ucapnya.