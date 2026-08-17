Kejuaraan Dunia 2026: Putri KW Melaju ke Babak Kedua, Target Ganti Warna Medali

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani membuka kiprahnya di Kejuaraan Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan.

Tunggal putri ranking enam dunia itu mengamankan kemenangan 21-12, 21-6 melawan wakil Filipina De Guzman Mikaela Joy di Indira Gandhi Arena, New Delhi, Senin (17/8/2026).

Meski menang mudah, Putri KW mengaku pertandingan pertamanya tetap membutuhkan kewaspadaan.

Putri KW Bermain Lebih Lepas

Putri menyebut De Guzman mampu memberikan tekanan, terutama ketika bermain dari sisi lapangan yang membuat alur laju kok berbeda.

"Saya cukup puas dengan penampilan hari ini. Lawan juga memberikan perlawanan yang bagus dan cukup ulet. Yang penting saya bersyukur pertandingan berjalan tanpa cedera," ucapnya.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Putri KW untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Pemain berusia 24 tahun itu tidak ingin performanya berhenti hanya karena berhasil melewati laga pembuka.

Target Medali Jadi Motivasi

Putri KW datang ke India dengan pengalaman sebagai peraih medali perunggu Kejuaraan Dunia 2025.

Pencapaian tersebut sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Kali ini, dia ingin mencoba memperbaiki pencapaiannya dengan memburu warna medali yang berbeda.