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Kejuaraan Dunia 2026: Rachel/Febi Makin Dekat dengan Medali, tetapi Ada Ujian Besar

Kejuaraan Dunia 2026: Rachel/Febi Makin Dekat dengan Medali, tetapi Ada Ujian Besar
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Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia 2026.

Tiket tersebut didapat Rachel/Febi setelah pertandingan melawan Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto tidak berakhir hingga tuntas.

Pasangan Jepang yang berstatus unggulan kedua itu memilih retirerd ketika memasuki gim kedua.

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Saat laga dihentikan, Rachel/Febi sudah mengamankan gim pertama dengan skor 21-9 dan memimpin 11-5.

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Meski kemenangan datang melalui kondisi yang tidak diharapkan, Rachel/Febi tetap bersyukur atas tiket perempat final yang mereka dapatkan.

Rachel juga berharap Fukushima/Matsumoto tidak mengalami masalah serius.

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"Kemenangan seperti ini tentu bukan yang kami inginkan. Kami juga tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Jika memang ada cedera, kami berharap tidak serius dan mendoakan yang terbaik untuk Yuki dan Maya," ucapnya.

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Langkah Rachel/Febi selanjutnya tidak akan mudah. Mereka harus berhadapan dengan Li Yijing/Luo Xumin pada babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2026.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia 2026.

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