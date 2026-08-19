Kejuaraan Dunia BWF 2026: Jojo Jadi Tunggal Putra Ketiga yang Masuk 16 Besar
jpnn.com - NEW DELHI – Tunggal putra peringkat ketiga dunia dari Indonesia Jonatan Christie harus bersusah payah menembus 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026.
Pada laga di Indira Gandhi Indoor Stadium, Rabu (19/8) siang WIB, Jojo -panggilan Jonatan, menang rubber game dari duta Singapura peringkat ke-33 dunia Jia Heng Teh 19-21, 21-19, 21-11.
Tim BWF merangkum laga tersebut berdurasi 64 menit.
Jojo bersimbah peluh meladeni Jia yang belum pernah bisa menundukkan Jojo.
Itu kemenangan ke-7 Jojo dari Jia dalam tujuh pertemuan.
Di 16 Besar Kejuaraan Dunia 2026, Jojo akan berhadapan dengan pemenang dari duel Rasmus Gemke (Denmark) vs Lin Chun Yi (Taiwan).
Hingga pukul 13.00 WIB, baru tiga tunggal putra yang memastikan tempat di 16 Besar.
Selain Jojo, ada Loh Kean Yew (Singapura) dan Chou Tien Chen (Taiwan).
Indonesia masih punya satu wakil lagi di 32 Besar tunggal putra Kejuaraan Dunia BWF 2026.
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