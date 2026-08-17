Kejuaraan Dunia BWF 2026: Shi Yu Qi Tumbang di Babak Pertama, Itu Pelakunya

jpnn.com - NEW DELHI – Kejutan besar terjadi di sektor tunggal putra Kejuaraan Dunia BWF 2026 yang digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium, Senin (17/8) malam.

Juara bertahan yang juga peringkat satu dunia Shi Yu Qi (China) tumbang.

Shi Yu Qi kalah di tangan tunggal putra India peringkat ke-22 dunia Ayush Shetty.

Rubber game. Shi Yu Qi kalah 14-21, 21-13, 19-21 dalam laga berdurasi satu jam 13 menit (statistik BWF).

Shetty yang jauh lebih muda dari Shi Yu Qi (21 tahun vs 30 tahun) mendapat dukungan luar biasa dari penonton tuan rumah. Heboh.

Pelatih Shetty yang berkebangsaan Indonesia, Irwansyah, tampak sangat senang melihat anak didiknya mengandaskan Shi Yu Qi.

Hasil itu membuat Shetty memperkecil head to head dengan Shi Yu Qi menjadi 1-3.

Shetty ke 32 Besar, menghadapi pemenang dari duel antara Dumindu Abeywickrama (Sri Lanka) vs Adriano Viale (Peru). (bwf/jpnn)