Kejuaraan Dunia Sambo Remaja & Junior 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Dapat Pujian 2 Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior atau World Youth and Junior SAMBO Championships 2025 yang digelar Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) mendapat acungan jempol dari dua presiden.

Mulai dari Presiden Federasi Sambo Amatir Internasional (FIAS) Vasily Shestakov, Presiden Persatuan Sambo Asia dan Oseania (SUAO) Alamjon Mullaev hingga Technical Delegate (TD) Sergeio Tabakov memberikan pujian kepada Indonesia dan khususnya PP Persambi pimpinan Krisna Bayu OLY.

Dari pernyataan ketiga petinggi olahraga sambo mancanegara itu dalam acara jumpa pers di JSI Resort Convention Hall Megamendung, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu (5/10/2025), terlontar penilaian Indonesia sukses melaksanakan kejuaraan dan meraih prestasi.

Bahkan, FIAS menegaskan dengan sukses kejuaraan dunia remaja dan junior ini Indonesia sudah siap menggelar event lebih besar lagi. Karena itu, FIAS mulai melirik Indonesia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Sambo 2027.

“Betul, dalam percakapan saya dengan Presiden FIAS, Mr Vasily Shestakov, Indonesia ditawarkan untuk menggelar kejuaraan dunia tahun 2027. Tentu dengan melalui biding. Karena itu, kami di PP Persambi segera menyusun proposal untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia senior itu,” kata Ketua Umum PP Persambi Krisna Bayu OLY yang ikut mendampingi Shestakov dan Mullaev dalam acara press konfrens itu.

Sebelumnya, Shestakov mengemukakan, dia senang bisa berada di Indonesia. Dia mengaku memiliki kesan baik tentang Indonesia. Baik itu mengenai keramahan masyarakatnya dan tentunya pengorganisasian dalam penyelenggaraan kejuaraan dunia kali ini.

“Segala sesuatunya diselenggarakan dengan tingkat yang tinggi. Banyak atlet, banyak pelatih dari 34 negara datang ke sini. Hasilnya sangat baik. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada teman saya dan Presiden Sambo Indonesia, Bapak Krisna Bayu, atas penyelenggaraan kompetisi yang luar biasa ini,” kata Shestakov.

Dia menerangkan kehadiran 34 negara itu menjadi jumlah negara terbanyak yang pernah datang ke kejuaraan dunia sambo. Ini, katanya, menunjukan popularitas sambo makin meningkat di kalangan pemuda.