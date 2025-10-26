Kejuaraan Dunia Senam 2025: Dari Paris ke Jakarta, Kilau Emas Carlos Yulo Belum Padam
jpnn.com - Pesenam Filipina Carlos Yulo berhasil meraih gelar juara pada nomor vault di ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships atau Kejuaraan Dunia Senam 2025.
Tampil di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (25/10/2025), atlet kelahiran 16 Februari 2000 itu naik podium pertama di dengan total 14.866 poin.
Raihan tersebut menempatkan Yulo unggul tipis atas pesenam Armenia Artur Davtyan yang mengoleksi 14.833 poin.
Sementara itu, medali perunggu diraih atlet Ukraina Nazar Chepurnyi dengan perolehan 14.483 poin.
Prestasi Carlos Yulo di Artistic Gymnastics World Championships 2025 mengulang sukses yang pernah diraihnya pada 2021 di Kitakyushu, Jepang.
Yulo mengaku puas dengan hasil kali ini, terlebih setelah pada nomor floor exercise hanya mampu membawa pulang medali perunggu.
"Saya sangat senang dengan hasilnya. Penampilan saya tidak jauh berbeda dengan saat di Olimpiade Paris 2024."
"Raihan di floor exercise tidak begitu disesali karena medali perunggu sudah menjadi pengalaman luar biasa," ujar Yulo.
Pesenam Filipina, Carlos Yulo raih gelar juara di nomor vault FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia Senam 2025
