JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana

Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana

Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana
Timnas Voli Putri Indonesia seusai melawan Kanada dalam FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, SURABAYA - Timnas Voli Putri Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana dalam ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan mengalahkan Kanada.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8), skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-1 (28-26, 25-18, 18-25, 25-21).

Pascalina Mahuze menjadi bintang setelah mengemas 18 angka dalam pertandingan tersebut.

Pemain kelahiran 29 Maret 2005 itu gemilang dengan tidak membuat kesalahan saat mendapatkan kesempatan spike.

Selain Mahuze, Junaida Santi juga turut menambahkan 17 poin untuk Timnas Voli Putri Indonesia.

Dari kubu Kanada, Logan King menjadi topskor setelah mengukir 22 poin.

Pemain Kanada lainnya yang gemilang yakni Élodie Lalonde dengan mengemas 13 angka.

Dengan hasil tersebut, Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Kejuaraan Dunia U-21 2025.

