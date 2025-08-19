menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kejuaraan Dunia U-21 2025: PBVSI Targetkan Timnas Voli Putra Indonesia Tembus 10 Besar

Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada Kejuaraan Asia U-20 di Surabaya. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan berjuang di ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025, yang berlangsung di Jiangmen, China.

Skuad asuhan Anwar Sadat tergabung di Pool D bersama Italia, Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Prancis.

Target Timnas Voli Putra Indonesia

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo menargetkan Garuda Muda finis minimal empat besar di grup.

Melihat persiapan yang dilakukan, Imam menilai Garuda Muda punya potensi untuk melangkah lebih jauh di Kejuaraan Dunia U-21 2025.

"Target awal tentu harus bisa lolos dahulu dari Grup D, minimal masuk empat besar."

"Setelah itu masuk 16 besar, lalu bertanding lagi. Syukur kalau bisa memperbaiki peringkat hingga 12 atau 10 besar," ungkap Imam.

Prestasi Timnas Voli Putri Menjadi Cambuk

Dawuda Alahimassalam dan kolega diharapkan termotivasi dengan prestasi yang ditorehkan Timnas voli putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025.

Pada ajang yang digelar di Surabaya itu, skuad asuhan Marcos Sugiyama finis di peringkat ke-16 dari 24 negara yang berlaga.

PBVSI beri target buat Timnas voli putra Indonesia yang akan berlaga pada FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 di Jiangmen, China

