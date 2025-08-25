menu
Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putra Evaluasi 2 Hal Ini Menjelang Jumpa Argentina

Skuad Timnas Indonesia saat melakukan blocking pada laga FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 di Jiangmen Sports Center, Sabtu (23/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia bertekad bangkit saat melawan Argentina pada lanjutan FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Anwar Sadat menekankan pentingnya mengurangi kesalahan dalam serve dan receive.

Dua Hal yang Harus Diperbaiki Timnas Voli Putra Indonesia

Juru taktik asal klub Pasundan itu menilai kesalahan dari dua hal tersebut membuat serangan yang dibangun timnya kurang efektif.

Baca Juga:

"Kami harus memperbaiki serve dan receive. Receive adalah modal awal untuk menyerang, sementara serve adalah modal untuk memulai serangan," ujar Sadat saat dihubungi JPNN.com, Senin (25/8).

Timnas voli putra Indonesia harus bisa bangkit setelah kalah menyakitkan melawan Ukraina 2-3 (18-25, 28-25, 22-25, 25-23, 7-15).

Pesan Pelatih Sebelum Jumpa Argentina

Di sisi lain, Argentina juga belum tampil maksimal setelah menelan satu kekalahan dari tiga laga sebelumnya.

Baca Juga:

"Kami harus lebih percaya diri. Komposisi tim solid karena pemain sudah bermain bersama selama dua tahun terakhir."

"Saya berharap mereka bisa tampil lebih baik dan percaya pada kemampuan yang dimiliki," ungkap Sadat.

Timnas voli putra Indonesia bertekad bangkit saat melawan Argentina di Kejuaraan Dunia U-21 2025, Senin (25/8)

