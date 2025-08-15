Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Hancur Lebur di Tangan Thailand
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia menelan kekalahan telak atas Thailand pada playoff FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.
Skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor 0-3 (24-26, 19-25, 22-25) di GOR Pancasila, Surabaya, Jumat (15/8/2025).
Kehilangan Pemain Kunci Begitu Terasa
Pada laga ini, Srikandi Merah Putih tidak bisa memainkan Junaida Santi yang mengalami masalah di bagian lutut kanan.
Alhasil, rotasi dilakukan dengan memasang Syelomitha Afrilaviza Wongkar di posisi outside hitter. Pemain kelahiran 11 April 2008 itu berhasil menggantikan peran Santi dengan mencetak 14 poin.
Namun, kehilangan pemain andalan membuat rotasi di lapangan kurang kompak, sehingga beberapa strategi bertahan Indonesia mudah ditembus lawan.
Top skor Timnas voli putri Indonesia pada laga ini ialah Pascalina Mahuze dengan 15 poin.
Thailand Tampil Dominan
Di sisi lain, Thailand tampil digdaya dengan mengendalikan permainan sepanjang laga. Skuad asuhan Kritideach Arjwichai tetap tenang meski sempat tertinggal, menunjukkan konsistensi dan disiplin permainan yang tinggi.
Warisara Seetaloed menjadi bintang kemenangan Thailand setelah mengemas 17 poin, diikuti Kwannaphat Nualwan yang menambah 11 angka.
Timnas voli putri Indonesia telan kekalahan melawan Thailand di babak playoff Kejuaraan Dunia U-21 2025, Jumat (15/8)
