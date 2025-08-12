Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Nyaris Permalukan Serbia
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan dari Serbia pada lanjutan FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.
Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (11/8/2025), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor tipis 2-3 (21-25, 27-25, 23-25, 25-22, 13-15).
Afra Hasna Nurhaliza dan kolega mengawali pertandingan dengan tempo lambat. Srikandi Merah Putih langsung tertinggal dari Serbia.
Absennya Kadek Diva Yanti Putri Ardiantana akibat cedera saat melawan Puerto Rico membuat perolehan angka Indonesia sempat tersendat.
Namun, Timnas voli putri Indonesia perlahan bangkit. Puncaknya, mereka merebut gim keempat dari tangan skuad asuhan Boricic Marijana.
Sayang, fokus yang menurun pada set penentuan membuat Indonesia harus mengakui keunggulan Serbia.
Junaida Santi menjadi motor serangan Indonesia dengan torehan 28 poin. Pascalina Mahuze menyumbang 15 angka, sementara Chelsa Berliana Nurtomo menambah 11 poin.
Dari kubu Serbia, Teodora Skocajic tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan 19 angka, disusul kapten Anja Mihajlovic dengan 18 poin, serta Katarina Gagic yang menyumbang 15 angka.
Timnas voli putri Indonesia nyaris raih kemenangan melawan Serbia di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025, Senin (11/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Link Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Lawan Serbia di Kejuaraan Dunia U-21 2025
- Timnas Voli Putri Hancur Lebur di SEA V League 2025
- Klasemen Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Serbia
- Timnas Voli Putri Indonesia Kalahkan Kanada, Pelatih Beri Pujian Soal Ini
- Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana
- Megawati Belum Pulih 100 Persen, Tetap Paksa Main demi Timnas Voli Putri Indonesia