Kejuaraan Dunia U-21: Timnas Voli Putri Tersingkir Seusai Berjuang Keras Lawan Argentina

Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Selasa (12/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengakhiri petualangan di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan kekalahan dari Argentina.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Selasa (12/8/2025), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor 0-3 (23-25, 18-25, 22-25).

Kebugaran Junaida Santi dan Afra Hasna Nurhaliza yang belum pulih membuat Srikandi Merah Putih tidak tampil maksimal pada pertandingan ini.

Dengan pemain yang tersedia, Timnas voli putri Indonesia berusaha keras mengimbangi permainan Argentina.

Namun, kalah dari segi kualitas dan pengalaman, Azzahra Dwi Febyane dan kolega akhirnya harus mengakui keunggulan lawan lewat pertarungan tiga gim.

 

Pascalina Mahuze menjadi top skor bagi Timnas voli putri Indonesia dengan koleksi 14 poin, sementara Gendis menambahkan 10 poin. Dari kubu Argentina, Martina Franco mencatat angka terbanyak dengan 13 poin

Hasil ini membuat Timnas voli putri Indonesia harus puas finis di peringkat kelima Pool A. Dari lima laga yang dijalani, skuad yang bermaterikan pemain Yogya Falcons itu hanya meraih satu kemenangan.

Perjuangan Timnas voli putri di Kejuaraan Dunia U-21 2025 terhenti di fase grup setelah kalah dari Argentina, Selasa (12/8)

