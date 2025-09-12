menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina?

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina?

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Filipina saat berlatih di Portugal. Foto: diambil dari philstar

jpnn.com - MANILA - Tetangga Indonesia, Filipina punya hajatan besar yang dimulai hari ini, Jumat, 12 September hingga Minggu, 28 September, yakni Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Sebanyak 32 negara terbaik dalam urusan voli putra berkumpul dan bersaing untuk menyandang status juara dunia.

Mall of Asia Arena di Pasay dan Araneta Colisuem di Quezon City menjadi medan pertempuran.

Baca Juga:

Bagaimana persiapan tim Filipina yang lulus ke ajang ini berkat status tuan rumah dan (bersama Kolombia) menjadi debutan.

Alas Pilipinas -julukan tim voli putra Filipina, akan membuka kejuaraaan dengan bertanding melawan sesama penghuni Pool A, Tunisia - sebelas kali juara Afrika.

Pertandingan atau pembukaan Kejuaraan Duni Voli Putra 2025 dimulai pukul 18.00 WIB.

Baca Juga:

Filipina dtukangi pelatih dari Italia Angiolino Frigoni.

Menurut Philstar, skuad Filipina saat ini sudah mewakili para pemain terbaik yang ada, seperti Bryan Bagunas, Marck Espejo, Leo Ordiales, dan Michaelo Buddin.

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina berlangsung mulai hari ini sampai 28 September.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI