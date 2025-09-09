Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina Bakal Dahsyat

jpnn.com - PASAY – Kejuaran Dunia Voli Putra 2025 di Pasay dan Quezon City, Filipina pada 12-28 September bakal hebat.

Itu lantaran banyak bintang voli putra yang absen pada Volleyball Nations League atau VNL 2025 Juli-Agustus lalu, kemungkinan besar akan kembali ke timnas mereka masing-masing.

"Ngapeth (Prancis), Kurek (Polandia), Urnaut (Slovenia), Nishida (Jepang), Christenson (Amerika Serikat), Nimir (Belanda), dan De Cecco (Argentina) merupakan beberapa pemain yang akan dicari fan fi Filipina," ulasan awak Volleyball World.

Tujuh pemain kondang itu absen sepanjang VNL 2025 dengan beragam alasan, termasuk Yuji Nishida yang baru mengakhiri bulan madu dengan mantan kapten timnas putri Jepang Sarina Koga.

Juara Dunia bertahan, Italia, juga sia menyambut kembalinya middle blocker berpengalaman, Roberto Russo.

Tim nomor satu dunia Polandia mungkin bakal lebih menakutkan, lantaran selain masih membawa kekuatan utama tim yang memenangi VNL 2025, Polandia juga kemungkinan akan diperkuat superstar Bartosz Kurek.

Ada delapan grup penyisihan Volleyball World Championship 2025 Putra di Filipina. Hanya dua terbaik dari masing-masing pul yang berhak ke 16 Besar. (vw/jpnn)

Grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Pool A: Filipina, Iran, Mesir, Tunisia

Pool B: Polandia, Belanda, Qatar, Rumania

Pool C: Prancis, Argentina, Finlandia, Korea

Pool D: Amerika Serikat, Kuba, Portugal, Kolombia

Pool E: Slovenia, Jerman, Bulgaria, Chile

Pool F: Italia, Ukraina, Belgia, Aljazair

Pool G: Jepang, Kanada, Turkiye, Libya

Pool H: Brasil, Serbia, Ceko, China