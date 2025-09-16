Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Filipina Menang, Prancis Tumbang
Selasa, 16 September 2025 – 20:02 WIB
jpnn.com - MANILA – Tuan rumah Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Filipina, membuka peluang lulus ke 16 Besar.
Itu terjadi setelah Filipina menang pada MD2 Pool A.
Meladeni Mesir di Pasay City, Selasa (16/9) malam WIB, Filipina menang 3-1 (29-27, 23-25, 25-21, 25-21).
Filipina yang kalah 0-3 dari Tunisia pada MD1, masih punya kans ke 16 Besar.
Klasemen Sementara Pool A Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025
Pada MD3, Filipina akan berhadapan dengan Iran -yang juga punya peluang ke 16 Besar.
Sementara itu, salah satu favorit Juara Dunia 2025, si peraih emas Olimpiade 2024, Prancis kalah dari Finlandia.
Prancis takluk 2-3 (19-25, 25-17, 27-29, 25-21, 9-15), pada MD2 Pool C.
Hingga Selasa pukul 20.00 WIB, baru 5 tim yang lulus ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.
