Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kejutan Besar! Jepang Vs Turki 0-3

QUEZON CITY – Turkiye membuat kejutan besar di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang digelar di Filipina.

Menghadapi salah satu favorit turnamen, Jepang, di Quezon City, Sabtu (13/9) siang WIB, Turkiye menang besar 3-0 (25-19, 25-23, 25-19).

Turkiye mengalahkan tim yang secara peringkat lebih baik (16 vs 5), dan sekaligus menaklukkan skuad yang ‘terdengar’ lebih diunggulkan oleh penonton di arena.

Publik di Quezon City lebih banyak mendukung Jepang. Namun, itu tak cukup membuat Turkiye tunduk di laga pertama mereka di Volleyball World Championship 2025.

"Mereka bermain sangat baik. Tak banyak yang harus saya katakan. Kami harus mengubah pola berpikir menghadapi pertandingan berikutnya," ujar Kapten Jepang Yuki Ishikawa.

Dari kubu Turki, opposite Adis Lagumdzija mengaku sangat bangga bisa mengalahkan Jepang. "Mengalahkan Jepang di tempat yang seperti rumah mereka ini, tentu sangat senang. Kami melakukan apa yang kami dapatkan saat latihan," kata Lagumdzija. (vw/jpnn)