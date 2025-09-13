menu
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kejutan Besar! Jepang Vs Turki 0-3

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kejutan Besar! Jepang Vs Turki 0-3

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kejutan Besar! Jepang Vs Turki 0-3
Tiga pemain Jepang mencoba membendung serangan Turkiye di penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyball world

jpnn.com - QUEZON CITY – Turkiye membuat kejutan besar di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang digelar di Filipina.

Menghadapi salah satu favorit turnamen, Jepang, di Quezon City, Sabtu (13/9) siang WIB, Turkiye menang besar 3-0 (25-19, 25-23, 25-19).

Turkiye mengalahkan tim yang secara peringkat lebih baik (16 vs 5), dan sekaligus menaklukkan skuad yang ‘terdengar’ lebih diunggulkan oleh penonton di arena.

Baca Juga:

Publik di Quezon City lebih banyak mendukung Jepang. Namun, itu tak cukup membuat Turkiye tunduk di laga pertama mereka di Volleyball World Championship 2025.

Baca Juga:

"Mereka bermain sangat baik. Tak banyak yang harus saya katakan. Kami harus mengubah pola berpikir menghadapi pertandingan berikutnya," ujar Kapten Jepang Yuki Ishikawa.

Dari kubu Turki, opposite Adis Lagumdzija mengaku sangat bangga bisa mengalahkan Jepang. "Mengalahkan Jepang di tempat yang seperti rumah mereka ini, tentu sangat senang. Kami melakukan apa yang kami dapatkan saat latihan," kata Lagumdzija. (vw/jpnn)

Jepang yang lebih diunggulkan takluk 0-3 dari Turki pada laga penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

