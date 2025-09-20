menu
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia Ketemu Turkiye di 8 Besar

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia Ketemu Turkiye di 8 Besar

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia Ketemu Turkiye di 8 Besar
Skuad Polandia berpose seusai mengalahkan Kanada di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Polandia lulus ke perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina setelah mengandaskan Kanada di Pasay City, Sabtu (20/9) malam WIB.

Finalis dari tiga edisi sebelumnya itu mengatasi Kanada dalam empat set; 3-1 (25-18, 23-25, 25-18, 25-14).

Polandia yang merupakan tim ranking satu dunia itu pun akan menghadapi Turkiye di perempat final. Turkiye masuk Top 8 setelah mengalahkan Belanda.

Baca Juga:

Outside hitter Kamil Semeniuk memimpin timnya dengan total 18 poin. Opposite sekaligus kapten Polandia Bartosz Kurek menyumbang 15 poin.

"Pertandingan yang sulit. Tentu saja, kami senang telah memenangi pertandingan dan kami masih berada di turnamen," tutur Semeniuk kepada VBTV.

"Kami punya beberapa hari untuk mempersiapkan diri menghadapi perempat final melawan Turkiye," imbuhnya.

Baca Juga:

Polandia telah mengantongi tiga gelar Juara Dunia, yakni pada 1974, 2014, dan 2018. Pada edisi sebelumnya, yakni 2022, Polandia finis sebagai runner up, kalah 1-3 dari Italia. (vw/jpnn)

Bagan Babak Gugur Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia Ketemu Turkiye di 8 Besarvolleyballworld

Dua dari delapan tempat di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 terisi. Siapa menyusul?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

