Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Setelah Prancis, Brasil Juga Angkat Koper

Tiga pemain Ceko berusaha membendung serangan China pada pertemuan di penyisihan Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Juara dunia voli putra pada 2002, 2006, dan 2010 Brasil angkat koper dari Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Itu lantaran Ricardo Lucarelli dan kawan-kawan kalah bersaing dengan Serbia dan Ceko di Pool H.

Brasil hanya finis di urutan ketiga grup, setelah menang 3-1 dari China, menang 3-0 dari Ceko, dan kalah 0-3 dari Serbia.

Nasib Brasil diputuskan dari pertandingan terakhir grup, yakni antara Ceko vs China.

Ceko harus menang 3-0 dari China untuk menyalip Brasil. Itu terwujud.

Pada laga di Pasay City, Kamis (18/9) malam WIB, Ceko mengalahkan China 26-24, 25-19, 25-18.

Opposite Ceko Patrik Indra 'mengamuk' pada laga ini, mencetak 29 poin.

"Sebelum pertandingan, kami berdiskusi bagaimana cara mengalahkan China dengan 3-0, karena itu syarat kami lulus," tutur Indra kepada awak VBTV, on court seusai laga.

Sekarang sedang berlangsung pertandingan terakhir di penyisihan Kejuaraan Dunia Voli Putra; Italia vs Ukraina. Ntar, ya.

